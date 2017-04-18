Бульвар Постышева в Иркутске может превратиться в «Бульвар свиданий»

Бульвар Постышева в Иркутске в скором времени может быть реконструирован и благоустроен. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Иркутск».

Как заявила зампредседателя комитета по градполитике администрации областного центра Ольга Иванова, по инициативе жителей окрестных домов на бульваре Постышева могут высадить цветущие деревья, также в планах — установить большую башню с часами, чтобы влюблённые могли назначать встречи «у часов». Кроме того, жители не против установить на бульваре красивый павильон с цветами, чтобы поддержать общую концепцию этакого места для встреч возлюбленных. Благодаря всем этим изменениям, бульвар может превратиться в «Бульвар свиданий».

Также Ольга Иванова рассказала, что готова концепция преображения площади Конституции — сквера у Дворца бракосочетаний. По инициативе иркутян, площадь может превратиться в сквер фонтанов и мостиков: к существующим четырём чашам планируют пристроить ещё две, в том числе одну в форме ручья. Зимой её можно будет заливать в детскую горку.

«Все мы были детьми и помним, как мы любили пускать кораблики, плюхаться в воде — сейчас такой возможности у детей нет, но цивилизованно это можно было бы сделать в рамках именно этого общественного пространства, усилив основную идею фонтанов, которые здесь уже присутствуют», — пояснила Иванова, отметив, что жители хотят также видеть здесь спортплощадки для молодёжи и амфитеатр из лавочек, тем более рельеф позволяет поставить такую конструкцию.

Будут ли реализованы эти проекты, по заявлению мэрии, зависит от самих иркутян. В администрацию поступило 34 заявки по благоустройству общественных пространств, 20 из которых отправили на Интернет-голосование. Ознакомиться со списком «кандидатов» на модернизацию и поддержать выбранную площадку можно на сайте fkgs.admirk.ru.

Благоустройство будут проводить по госпрограмме по формированию комфортной городской среды, которая базируется на предложениях жителей городов. По ней на 2017 год Иркутск получил 70 млн руб. из федерального и областного бюджетов, ещё 100 млн руб. — выделил из муниципального. На эти деньги можно улучшить 10 — 12 общественных пространств.