Ограничение движения транспорта на федеральной трассе «Байкал» сняли в Иркутской области

Участок федеральной трассы «Байкал» с 30 по 100 км вновь открыли для проезда большегрузных автомобилей и маршрутных автобусов в 11.40 сегодня, 18 апреля. Ограничение действовало с 9.30 утра из-за снегопада и метели. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Напомним, снегопад и метели «накрыли» Иркутскую область сегодня, 18 апреля. Жители Приангарья разместили большое количество «снежных» фотографий и видео в своих аккаунтах в Instagram. Метеорологи прогнозируют прекращение снегопада в Иркутске во второй половине дня. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +5…+7°C.