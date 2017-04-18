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08:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские подростки смогут стать курсантами полицейской академии

Обучение длится 3 года.

Школьники Челябинска смогут пройти курс обучения в детской полицейский академии, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

За 3 года слушатели академии изучат основы уголовного, административного, трудового и гражданского права, криминалистики, психологии, боевые разделы самбо и рукопашного боя, а также пройдут медицинскую, строевую, огневую и морально-психологическую подготовку. Выпускникам выдадут сертификат о дополнительном образовании, а те, кто пожелает поступить в вуз правоохранительного профиля, получат рекомендации ГУ МВД.

Поступить в академию могут школьники 13−14 лет. Запись — на официальном сайте Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской начнётся 1 июня и завершится 14 августа 2017 года. Кандидаты должны предоставить копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, согласие на обработку персональных данных, паспорт родителей (законных представителей), медицинскую справку с заключением врача о допуске к спортивным занятиям.

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