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08:03 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске выступят танцоры из Израиля, Ирландии и Испании

С 2 по 7 мая в Красноярске пройдет Международный фестиваль современного танца «Айседора».

С 2 по 7 мая в Красноярске пройдет XVII Международный фестиваль современного танца «Айседора». Основная задача фестиваля — продвижение и развитие современного танцевального искусства на территории края, Сибири и Дальнего Востока. В этом году в программе спектакли от коллективов из Израиля, Ирландии, Испании и России.

Откроет фестиваль спектакль «Выйти из системы» Танцевальной компании Елены Слободчиковой (Россия). Также в программе выступление танцовщицы Анат Григорио (Израиль) — она представит спектакль «Мемо». Отметим, она уже неоднократно приезжала на фестиваль. Еще одна постоянная участница фестиваля Жасмин Чиоди (Ирландия) представит спектакль «Револьвер», а танцевальный проект ZONK’A — спектакль «Эссенция». Завершит фестиваль показ спектакля «В подарок» Роберто Торрасса (Испания).

Кроме того, традиционно пройдет конкурс хореографов в направлении контемпорари и экспериментальной хореографии.

Показы пройдут в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина, культурном пространстве «Персонажи», Большом концертном зале КГИИ.

Подробную информацию о расписании, участии в конкурсе и мастер-классах можно узнать на сайте фестиваля.

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