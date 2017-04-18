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08:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Уровень воды в Оби вырос на 62 сантиметра

Новосибирская ГЭС начала холостые сбросы воды, угрозы подтопления домов нет.

Уровень воды в Оби вырос на 62 сантиметра, об этом свидетельствуют данные сервиса Систем жизнеобеспечения Новосибирска.

«Текущий уровень реки Обь по Новосибирскому водомерному посту составляет 241 см (+62 см). Согласно многолетним наблюдениям, угрозы затопления нет», — говорится в сообщении портала.

Ранее сообщалось, что из-за повышения уровня воды в реке Карасук от мира оказались отрезаны два села. Сотрудники МЧС воздали лодочную переправу.

В Новосибирской области 10 районов оказались в зоне риска подтопления.

«Ожидаем возможное осложнение обстановки на территории 16 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Эти пункты у нас из года в год держатся на постоянном контроле. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы. Исходя из прогноза по притоку в Обское водохранилище, с высокой степенью вероятности могут быть подтоплены садовые общества в Первомайском, Советском и Кировском районах Новосибирска. Это, прежде всего, «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик» и «Молодость» в Первомайском районе, в Советском районе — «Дорожник», «Театральный», «Здоровье», — заявил Орлов.

В Новосибирске в зоне риска подтопления оказались более 180 территорий. На минувшей неделе в отделе пропаганды УГИБДД России по Новосибирской области напомнили, что из-за паводка под водой могут оказаться отдельные участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, что создаст реальную угрозу безопасности для автомобилистов. В Новосибирске это 43 улицы, их перечень размещен на сайте ГИБДД.

Напомним, власти региона ожидают приход паводка на неделю раньше срока — с 21 апреля. Уровень воды в Оби может достигать 405 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров. Росгидромет включил Новосибирскую область в число регионов с аномальным половодьем.

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