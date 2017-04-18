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08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС предупреждает пермяков о сильном гололеде

В ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия на территории края.

МЧС предупредило пермяков о сильном гололеде. Как рассказали в ведомстве, в ближайшие сутки на территории края ожидаются неблагоприятные погодные условия.

«Ожидается облачная погода, местами умеренные осадки, днем на большей части территории небольшие осадки (по северу снег, мокрый снег). На дорогах гололедица», — пояснили специалисты.

Водителей просят проявить внимательность на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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