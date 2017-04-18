МЧС предупреждает пермяков о сильном гололеде
В ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия на территории края.
В ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия на территории края.
МЧС предупредило пермяков о сильном гололеде. Как рассказали в ведомстве, в ближайшие сутки на территории края ожидаются неблагоприятные погодные условия.
«Ожидается облачная погода, местами умеренные осадки, днем на большей части территории небольшие осадки (по северу снег, мокрый снег). На дорогах гололедица», — пояснили специалисты.
Водителей просят проявить внимательность на дорогах, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.