Ирек Ялалов призвал уфимцев принять участие в субботниках

— Понятно, что в прошлые выходные вышло мало народу, погода была не очень. Прошу также принять участие представителей учреждений. Вот «Уфа-арена». Там снег с северной стороны под 2 метра. Убирать будете? На крышах городских театров тоже много снега. Его вообще собираются убирать? — задался вопросом Ялалов.