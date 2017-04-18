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08:20 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов призвал уфимцев принять участие в субботниках

Сегодня на оперативном совещании Ялалов призвал жителей города принять участие в общегородских субботниках.

— Понятно, что в прошлые выходные вышло мало народу, погода была не очень. Прошу также принять участие представителей учреждений. Вот «Уфа-арена». Там снег с северной стороны под 2 метра. Убирать будете? На крышах городских театров тоже много снега. Его вообще собираются убирать? — задался вопросом Ялалов.

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