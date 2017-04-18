Паводок в Башкирии: затопило пост наблюдения на реке Усень

К затопленным вчера пяти постам наблюдения за паводковой ситуацией в Башкирии прибавился еще один — на реке Усень, что в Туймазинском районе республики. Здесь вода превышает уровень поймы реки на 10 сантиметров.

В реке Уршак за сутки вода подскочила на 144 сантиметра — затопило деревню Ляхово. На реке Чермасан уровень воды упал на 50 сантиметров, однако местное село Новоюрманово остается затопленным.

На трех уфимских реках ситуация остается стабильной. В Деме вода за сутки «отвоевала» 26 сантиметров, в Белой поднялась на целый метр, а в Уфимке на 74 сантиметра. Несмотря на быстрый рост уровня воды, пока еще слишком рано говорить о затоплении отдельных частей столицы — до опасных значений в столичных реках еще больше шести метров.