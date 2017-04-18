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08:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Шелехова пожаловались спикеру ЗС на новое жильё и недоступный бассейн

Вопросы благоустройства, переселения из аварийного жилья и доступности для инвалидов спортивных объектов и многое другое обсудили жители Шелехова и Шелеховского района на встрече с председателем Законодательного Собрания Иркутской области Сергеем Брилкой в апреле 2017 года.

Источник: Reuters

Спикер рассказал, что в программном документе «Наказы избирателей», в который вошли 530 мероприятий по всей Иркутской области, от Шелеховского района — 25 наказов. Это строительство и капремонт школ, детских садов, ремонт дорог и многое другое.

«В этом году мы начинаем строительство новой школы в Баклашах, в Большом Луге в прошлом году сдали детсад, в этом году приступаем к возведению дома культуры. В планах — завершить проектную документацию для школы в Олхе. Это небольшие школы на 130−150 детей, мы их научились строить за 4−8 месяцев», — рассказал Сергей Брилка. Он также отметил ремонт дороги от Шелехова через Олху до Большого Луга, на который выделили 120 млн рублей. Кстати, удалось параллельно установить уличные фонари в Олхе, за что жители очень благодарны.

Спикер упомянул, что на встрече с гендиректором Иркутского алюминиевого завода Олегом Бутцем предложил тому за счёт предприятия постелить на стадионе «Металлург» в Шелехове искусственное покрытие, установить новые сиденья для зрителей и т. д. Гендиректор положительно отреагировал на эту инициативу, работы начнутся уже в 2017 году. Это сделает стадион более привлекательным для шелеховчан, в том числе для детей и подростков, что важно, поскольку 60% имеют проблемы со здоровьем из-за малоподвижного образа жизни.

Кроме того, к спикеру обратились жители 10-го квартала в Шелехове, которые недовольны качеством жилья, предоставленного им в рамках программы по переселению из ветхих домов. Люди рассказали спикеру, что у них есть несколько основных замечаний к новым квартирам. Во-первых, им предоставляют студии, где на кухне нет окна, что является нарушением требований СанПиН; во-вторых, в некоторых квартирах посередине комнаты расположена опорная балка, на которую опираются другие несущие элементы строительного сооружения; в-третьих, жителей не устраивает район, где стоят новые дома. Сергей Брилка съездил на место и оценил новое жильё для переселенцев. Спикер заявил, что намерен обсудить проблему с губернатором Иркутской области, чтобы вместе принять решение, как поддержать город и разрешить конфликт между шелеховчанами и администрацией муниципалитета.

Член общества инвалидов Шелехова обратил внимание спикера на то, что не во всех спортивных учреждениях созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, например, посещать бассейн они не могут. Сергей Брилка отметил, что этой теме уделяется пристальное внимание. «Этот вопрос мы обсудим с депутатами Законодательного Собрания, министром спорта Иркутской области, но считаю, что это несложная тема для руководителей города и района, — сказал Сергей Брилка. — Можно без особых проблем установить лифт или другое дополнительное оборудование в здании бассейна, если это необходимо».

Жители также задавали вопросы в сфере экологии, об отлове безнадзорных животных, об освещении улиц, а также о пассажирских перевозках в Шелехове.

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