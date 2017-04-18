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09:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь похолодает и выпадет снег

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На текущей неделе в Башкортостане вновь похолодает, сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода сохранит неустойчивость, в зоне атмосферного фронта местами ожидаются дожди от небольших до умеренных, ночью по северу республики со снегом.

18 апреля температура воздуха днем составит +4,+9, по югу до +15 градусов. 19 апреля ночью будет -2,+3, днем +5,+10 градусов. 20 апреля температура воздуха ночью ожидается 0,+5, днем +7,+12, по югу до 18 градусов.

Температура воздуха в тыловой части циклона по республике понизится в конце недели. По сведениям Гидрометцентра России, к выходным в регионе похолодает до 0,-3 ночью, днем будет +5,+6 градусов.

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