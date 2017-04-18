Актер Сергей Безруков сыграет в Воронеже моноспектакль-автопортрет

Народный артист России Сергей Безруков представит в Воронеже моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино» в Event-Hall сити-парка «Град» в среду, 19 апреля. В постановке артист воссоздаст свой автопортрет, сложенный из разных ролей в театре и кино.

В ходе спектакля Сергей Безруков расскажет о своих кино- и театральных работах, исполнит полюбившиеся зрителям песни из фильмов. Артист прочитает стихотворения поэтов, образы которых воплотил на экране: Александра Пушкина, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Сирано де Биржерака. Поклонники смогут задать актеру свои вопросы.

Продолжительность спектакля — три часа с антрактом.

Сергей Безруков — частый гость в Воронеже. В ноябре 2016 года в рамках детского театрального фестиваля «Маршак» он сыграл постановку Московского губернского театра «Маленький принц» под аккомпанемент Молодежного симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Актер участвовал в открытии Народного музея Сергея Есенина в Воронеже, подарил для экспозиции кепи и пальто со съемочной площадки сериала «Есенин», а также пожертвовал средства на создание воронежского памятника поэту.