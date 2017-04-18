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08:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Открыта короткая дорога из центра Красноярска в Покровку

Проезд закрывали на зиму из-за холодной погоды.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске открыт прямой проезд с ул. Брянской в Покровку. Утром 18 апреля рабочие освободили дорогу, убрав бетонные блоки.

Напомним, движение транспорта на участке от дома № 23а по ул. Брянской до гаражного кооператива в районе дома № 1 по ул. Писарева было ограничено в середине октября прошлого года. Как пояснили в мэрии, такое решение было принято в связи с тем, что зимой дорога становится опасной для проезда.

Ранее эксперты отмечали, что участок дороги является аварийно-опасным из-за своей крутости. Зимой обледеневший асфальт становится «катком», на котором автомобили теряют управление и попадают в ДТП.

Примечательно, что сейчас в Покровке перекрыта часть ул. Березина на перекрестке с ул. Сосновского. Причиной стал провал асфальта, произошедший 14 апреля. На фотографиях из социальных сетей видно, что асфальт «надломился», сложился и провалился практически на метр, а ширина ямы достигает пяти метров. Поврежденный участок дороги перекрыт для движения транспорта в обе стороны.

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