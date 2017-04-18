Школьник из Омска лучше всех в России знает историю

Представители Омской области успешно проходят испытания в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Как сообщает портал правительства Омской области, к сегодняшнему дню завершились девять олимпиад. В копилке региона четыре призовых места и одна победа.

Победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, которая проходила в Архангельске, стал ученик одиннадцатого класса многопрофильного образовательного центра по развитию одаренности № 117 Денис Нестеров. Ранее двое обучающихся этого же центра стали призерами. Это Анастасия Велькина (французский язык) и Варвара Диких (право). Также в «копилке» сборной региона призовое место по литературе (Александра Зайцева, лицей № 64) и информатике (Александр Якунин, лицей № 64).

Победители имеют право на поступление без вступительных испытаний в любой вуз, получение гранта президента Российской Федерации на обучение в вузе в размере 20 тысяч рублей ежемесячно, возможность войти в Сборную команду России Международных олимпиад по профилю олимпиады.