Названы районы Волгоградской области с повышенной активностью клещей

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 18 апреля, из обратившихся в медучреждения по поводу укусов кровососущих насекомых — почти треть — дети до 14 лет.

Активность клещей наблюдается в 25 административных территориях региона. Наибольшее число обращений в медучреждения зарегистрированы в Урюпинском районе и Волгограде. Здесь жертвами клещей стали 13 и восемь человек соответственно.

Добавим, что на территории Волгоградской области функционируют природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз, лихорадка Ку. Заразиться человек может как при присасывании клеща, так и если раздавит насекомое при снятии незащищенными руками.

Как отметили в ведомстве, пока случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадки ни на юге России, ни в Северо-Кавказском федеральном округе не зарегистрировано. Всего же в ЮФО и СКФО клещи уже покусали 567 человек, из них 255 человек — дети в возрасте до 14 лет.

В целом по России на сегодня в медицинские организации по поводу укусов клещами обратились 3318 человек. В Роспотребнадзоре РФ заверили, что этот показатель соответствует среднемноголетнему уровню.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Волгоградской области специалисты отмечали осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости опасными вирусами. Так, за восемь месяцев 2016 года крымской геморрагической лихорадкой заболели в 4,5 раза больше людей, чем за аналогичный период 2015 года. Всего было зарегистрировано 14 случаев, один из которых закончился летально. В 1,7 раза возросло количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещами. Зарегистрировано по одному случаю заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, болезнью Лайма и лихорадкой Денге (ее завезли в регион из Вьетнама).