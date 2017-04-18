В Минске ищут парня, которому выдали лишние 2 тысячи рублей в банке

Инцидент случился в филиале банка, который находится в одном из торговых центров города.

Известно, что молодой человек (на фото) подошел к окошку кассира, чтобы обменять доллары США на белорусские рубли. Кассир сделала это, но при этом выдала на 2 000 рублей больше нужной суммы. Клиент забрал деньги и ушел. А кассир после того, как через несколько часов обнаружилась недостача, обратилась в Центральное РУВД Минска.

Службой безопасности банка изъята запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал разыскиваемый.

Милиция просит откликнуться этого молодого человека или тех, кто его узнает. Информацию можно сообщить по следующим телефонам: 8−017−288−02−02, +375−29−337−88−25 или 102.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.