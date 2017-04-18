На кемеровских улицах высадят 60 000 деревьев

В год экологии на улицах областной столицы высадят 60 000 деревьев.

По сообщению пресс-служба городской администрации, с наступлением тепла первые саженцы появились на прилегающей территории Храма Иконы Божией Матери Утоли моя печали на улице Ю. Двужильного, 30 и Храма Казанской Божьей Матери на проспекте Комсомольском, 4. Появятся новые зеленые зоны:

Центральном районе — Сквер Резникова, ул. Весенняя;Ленинском районе — ул. Терешковой;Заводском районе — ул. Красноармейская;Рудничном районе — площадка за мусульманским кладбищем, сквер по ул. Серебряный бор; храм Ксении Петербуржской;Кировском район — Берёзовая роща, бульвар Халтурина;ж.р. Ягуновский, Пионер — Парк Победы, ул. Белозёрная, ул. Учительская, выезд из города на Новосибирск.ж.р. Кедровка, Промышлёновский — от ул. Полтавская до ул. Александра Невского.ж.р. Лесная Поляна — парк «Детства» на ул. Щегловская, площадка между ул. Утренняя и пр. Весенний, площадка у дома № 2 по бр. Кедровый.

Высаживать растения будут в два этапа — весенний и осенний.