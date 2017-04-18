Краснодарские погорельцы скоро вернутся в свои квартиры

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. Перед заселением качество восстановительных работ оценит межведомственная комиссия.

Мэр Краснодара Евгений Первышов провел 17 апреля аппаратное совещания по вопросам восстановления после пожара шестиэтажки в Музыкальном микрорайоне.

Заместитель градоначальника Евгений Зименко, курирующий ход работ отчитался перед руководителем:

— На шестом этаже в двух литерах дома ведется восстановление межкомнатных перегородок во всех 25 квартирах, параллельно рабочие занимаются кровельными работами. На литере «Б» они близятся к завершению — сохнет стяжка, после чего будет выполнены два слоя гидроизоляции. На литере «А» пока только уложен металлопрофиль, сделано частичное утепление, после чего рабочие приступят к укладке стяжки и гидроизоляции, — цитирует его пресс-служба мэрии.



На объекте продолжают работать 25 специалистов. В данное время скорость выполнения поставленных задач напрямую зависит от погодных условий. Даже в случае наступления дождей возможность протечки уже полностью исключена.

В ближайшее время экспертам межведомственной комиссии предстоит осуществить поквартирный обход, чтобы удостовериться в качестве восстановительных работ. В случае принятия объекта, владельцы квартир на первых пяти этажах дома смогут, наконец, вернуться в свое жилье.

Напомним, что все это время с момента пожара люди живут в арендованных квартирах. Возвращения домой придется подождать хозяевам квартир, которые располагались на шестом этаже. Администрация продлит оплату проживания в съемном жилье.