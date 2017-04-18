В мае в Самару приедет поезд Победы

Самара примет участие во всероссийской акции ко Дню Победы. Через город проедет поезд Победы. Об этом сообщили представители Центрального военного округа.

По их словам, состав формируют в Пензе из музейных экспонатов каждого региона и военной техники. В путь его отправят 1 мая. Поезд следует через Самару до Екатеринбурга.

Сейчас в столице 63-го региона завершают формирование самарской части музея, пишет «Нетипичная Самара».