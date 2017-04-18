В мае в Самару приедет поезд Победы
Поезд следует через Самару до Екатеринбурга.
Поезд следует через Самару до Екатеринбурга.
Самара примет участие во всероссийской акции ко Дню Победы. Через город проедет поезд Победы. Об этом сообщили представители Центрального военного округа.
По их словам, состав формируют в Пензе из музейных экспонатов каждого региона и военной техники. В путь его отправят 1 мая. Поезд следует через Самару до Екатеринбурга.
Сейчас в столице 63-го региона завершают формирование самарской части музея, пишет «Нетипичная Самара».