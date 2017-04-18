Беби-бум в Казахстане привёл к дефициту школьных мест

В 2016 году нехватка мест в школах РК превысила 55 тысяч, поток первоклассников в 2016 году вырос на 10%. Причиной этому является беби-бум в стране. Такие данные приводятся в обзоре на портале finprom.kz.

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«Дефицит мест в школьном образовании обострился. Если в 2015 году нехватка составляла 39,9 тыс. мест, сократившись на 60% к показателю 2010 года, то за 2016 год количество недостающих мест возросло до 55,2 тыс. Причиной чему стало резкое увеличение числа прибывших первоклассников на 370 тыс. детей или на 10% к 2015 году», — говорят аналитики.

Есть и другая возможная причина роста дефицита школьных мест. По мнению экспертов, на нехватку влияет ежегодное сокращение количества общеобразовательных школ в РК.

«Ежегодно число школ в стране сокращается на 1%, и на конец 2016 года количество школ в стране составило 7,37 тыс. единиц. Данный показатель также отражает уменьшение числа аварийных школ, который сократился с 93 до 37 единиц, составив тем самым 0,5% от общего количества школ страны», — сообщают аналитики.

При этом, по данным портала, число компетентных педагогов в школах увеличивается. Количество учителей с высшей и первой категорией выросло с 49,8% в 2015 году до 50,7% в 2016 году. Наивысший показатель в Павлодарской области, в Астане и в Алматы. Наименьший показатель отмечен в Мангистауской, ЮКО и Актюбинской областях.