В Свердловской области нашли виновника обрушения стен в нескольких домах
Прокуратура Ирбита через суд отстранила директора управляющей компании ООО «Северный жилищный комплекс» Виталия Светлобова. На территории этой УК обрушились стены жилых домов.
Прокуратура Ирбита через суд отстранила директора управляющей компании ООО «Северный жилищный комплекс» Виталия Светлобова. На территории этой УК обрушились стены жилых домов.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В результате обрушения стен никто не пострадал. Руководитель компании неоднократно привлекался к административной ответственности по инициативе прокуратуры
В ведомстве обследовали 38 домов, находящихся в управлении компании, и выявили множественные нарушения: разрушение кирпичной кладки наружных стен в многоквартирных домах, повреждения шиферной кровли и иные нарушения.
По результатам проверки прокуратура в отношении директора управляющей компании Виталия Светлолобова возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Мировой судья Ирбирского судебного района постановил дисквалифицировать директора УК на один год.