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09:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области нашли виновника обрушения стен в нескольких домах

Прокуратура Ирбита через суд отстранила директора управляющей компании ООО «Северный жилищный комплекс» Виталия Светлобова. На территории этой УК обрушились стены жилых домов.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате обрушения стен никто не пострадал. Руководитель компании неоднократно привлекался к административной ответственности по инициативе прокуратуры из-за нарушения правил содержания многоквартирных домов.

В ведомстве обследовали 38 домов, находящихся в управлении компании, и выявили множественные нарушения: разрушение кирпичной кладки наружных стен в многоквартирных домах, повреждения шиферной кровли и иные нарушения.

По результатам проверки прокуратура в отношении директора управляющей компании Виталия Светлолобова возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Мировой судья Ирбирского судебного района постановил дисквалифицировать директора УК на один год.

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