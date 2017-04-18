В Перми разыскивают родственников потерявшей память бабушки

Сейчас пожилая женщина находится в травматологическом отделение МСЧ № 9. Ее питомец Тишка поступил в приют для бездомных собак «Доброе сердце».

Поисками родственником бабушки занимается полиция. Неизвестно, сколько ей лет, как ее зовут, есть ли у нее родственники. Волонтеры приюта призывают неравнодушных жителей помочь их найти через информацию о собаке — пострадавшая помнит только Тишку.

«От того, насколько быстро найдутся родственники бабушки, зависит срок пребывания маленькой, старенькой собачки в незнакомом и очень страшном для неё месте», — считают волонтеры приюта.

Информацию о собачке и ее заболевшей хозяйке можно сообщить по телефону 8−909−11−44−579, Галина Алексеевна.