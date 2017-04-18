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09:17 (мск), источник: Om1.ru

Ледоход на Иртыше начался на 5 дней раньше

Для жителей Омска и области выход на лед, где он еще есть, становится небезопасным.

Об этом предупредили спасатели и в городской мэрии. По данным управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности муниципалитета, ледоход на Иртыше наблюдается на протяжении уже двух дней, а первые одиноко кочующие льдины заметили ранним утром воскресенья.

— По свидетельству специалистов, ледоход начался на пять дней раньше планируемого срока, но при этом на неделю позже, чем это было в прошлом году, — уточнил представитель управления Андрей Соседко.

Соответственно пора прекратить вылазки на лед. К примеру, накануне на Иртышской набережной омичи заметили группу подростков, которые развлекались, прыгая на плывущей льдине.

Родителям рекомендуют не отпускать детей к водоемам, а рыбакам — воздержаться от выхода к затонам, где лед еще держится.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области:

 — Лед движется через Черлакский муниципальный район и город Омск в сторону населенного пункта Красноярка. Превышения критических норм уровня воды в регионе не ожидается. Заторов на главной артерии региона не наблюдается. Паводка в области и городе нет.

Вместе с тем напомним, в поселок Затон, которому ежегодно потенциально грозит затопление, прибыли спасатели для контроля паводковой ситуации.

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