Молодых ростовчан зовут на экосубботник
В эту субботу, 22 апреля, на левом берегу Дона соберутся молодые ростовчане, которым небезразлична экология города.
В эту субботу, 22 апреля, на левом берегу Дона соберутся молодые ростовчане, которым небезразлична экология города.
С 10 утра стартует молодежный субботник, который решили приурочить к Году экологии. Участники акции наведут порядок в лесополосах — уберут мусор и сухостой.
На уборку придут представители различных общественных объединений города: ростовский штаб студенческих отрядов, городской совет молодежи, городской студенческий совет, молодежный актив города, молодежное правительство, молодежное экологическое движение «ЭКА»,
Во время субботника команды будут соревноваться — победители получат билеты в кино и многие другие призы, рассказали в администрации Ростова.