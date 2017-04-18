Молодых ростовчан зовут на экосубботник

С 10 утра стартует молодежный субботник, который решили приурочить к Году экологии. Участники акции наведут порядок в лесополосах — уберут мусор и сухостой.

На уборку придут представители различных общественных объединений города: ростовский штаб студенческих отрядов, городской совет молодежи, городской студенческий совет, молодежный актив города, молодежное правительство, молодежное экологическое движение «ЭКА», эколого-просветительская организация «Порядок», молодежный духовно-патриотический центр, а также волонтёрский корпус города.

Во время субботника команды будут соревноваться — победители получат билеты в кино и многие другие призы, рассказали в администрации Ростова.