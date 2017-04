Информация была опубликована в журнале The Proceedings at the National Academy of Sciences.

Благодаря документальному филиппинскому фильму ученые выяснили, что раковины в большом количестве находятся в грязи лагун. Там им и удалось обнаружить живую особь. Как показало исследование, живущий в крепкой раковине червь питается с помощью бактерий, которые перерабатывают выделяющийся в гниющих лагунах сероводород в углерод. При этом его ближайший «родственник», корабельный червь, живет в мягкой раковине и питается древесиной.