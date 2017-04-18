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14:57 (мск), источник: Новая Кубань

Кубань замкнула тройку лидеров по сдаче норм ГТО

Краснодар стал первым в регионе по количеству «готовых к труду и обороне».

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. В краевой столице функционируют 116 площадок, на которых можно попробовать свои силы.

В краснодарской мэрии подвели итоги первого квартала текущего года. Нормы ГТО сдали попробовали сдать 3628 школьников, 774 студента и 1844 работающих жителя краевой столицы. Золотыми знаками отличая отмечены 820 человек. Преимущественно, это воспитанники спортивных учреждений.

По сравнению с тем же отчётным периодом 2016 года, в текущем году количество желающих сдать нормативы увеличилось на 50%.

В ближайшее время в администрации планируют создать все возможные условия для того, чтобы нормы ГТО могли сдавать краснодарцы с ограниченными возможностями здоровья.
Также планируют на регулярной основе проводить спартакиады среди горожан старшего поколения.

 — В Краснодаре мы проводим активную работу по пропаганде физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Горожане всех возрастов принимают участие в тестировании. — отчитался перед мэром Евгением Первышовым начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

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