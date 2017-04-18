В Воронежской области приставы запретили выезд 7 тыс должников за границу

Судебные приставы не пустили за границу 7116 должников из Воронежской области с начала 2017 года (за тот же период 2016 года — более 3700). Большинство не платили алименты. Совокупный долг жителей составил более 2,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба УФССП по региону в понедельник, 17 апреля. После запрета выезда из РФ жители погасили долги на общую сумму 9,5 млн рублей.

Временное ограничение на выезд должника из России остается одной из действенных мер, влияющих на взыскание долгов. Временно невыездными становятся жители с задолженностью свыше 10 тыс. рублей, в отношении которых в службу судебных приставов поступил выданный судом исполнительный документ. Информацию о наличии задолженности можно получить на официальном сайте УФССП России по Воронежской области, используя «Банк данных исполнительных производств». О погашении долга нужно сообщить судебному приставу заранее: процедура отмены ограничения занимает не менее недели.