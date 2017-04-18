В омской «Меге» ЧП не было: проходили учения

Сегодня омичи переполошились: в соцсетях появились сообщения об эвакуации в торговом комплексе «Мега».

Горожане строили разные версии: от безобидных учений до самого страшного — терактов и бомбы.

Оперативный комментарий в торговом комплексе получить удалось не сразу. Не знали о происходящем в «Меге» и силовые структуры. Однако только что в торговом центре официально сообщили: сейчас торговый центр работает в обычном режиме, однако сегодня рано утром проходили учения.

Александр Костромин, руководитель отдела маркетинга СТК «Мега»:

— Сегодня утром у нас проходила учебная эвакуация. Мы отрабатывали взаимодействие всех сервисных служб торгового комплекса. Мы регулярно проводим учебные эвакуация, это было одна из запланированных. Эвакуация проходила с 7.15 до 7.45, в 10 часов мы открылись согласно графику.

Отметим, в «Меге» очень удивились образовавшемуся резонансу, поскольку подобные мероприятия торговый комплекс проводит регулярно.

Сообщения в соцсетях появились даже спустя пару часов после окончания мероприятий, тем самым, заставив горожан перепугаться не на шутку. Впрочем, оказалось немало омичей, с самого начала предполагающих проведения учебной эвакуации.