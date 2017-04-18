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09:36 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани сегодня дождливая погода

Жителей Кубани вновь ждут кратковременные дожди, возможна и гроза.

Ветер южных направлений 5−10 м/с, в вечерние и дневные часы местами порывы до 12−17 м/с. Температура днем 17−22 градусов, местами до 25.

На Черноморском побережье ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха днем 12−17 градусов, в районе Туапсе днем 16−21.

В краевой столице вечером кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5−10 м/с, днем порывы до 11−14 м/с. Температура воздуха днем 22−24 градусов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе КЦГМС.

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