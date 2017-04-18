На Кубани сегодня дождливая погода
Жителей Кубани вновь ждут кратковременные дожди, возможна и гроза.
Жителей Кубани вновь ждут кратковременные дожди, возможна и гроза.
Ветер южных направлений 5−10 м/с, в вечерние и дневные часы местами порывы до 12−17 м/с. Температура днем 17−22 градусов, местами до 25.
На Черноморском побережье ветер
В краевой столице вечером кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5−10 м/с, днем порывы до 11−14 м/с. Температура воздуха днем 22−24 градусов, сообщили ГТРК «Кубань» в