Сочинский государственный университет стал опорным

В первой — 8 вузов с выделением федерального финансирования реализации программы развития. Во второй — 14 вузов, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионами с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Минобрнауки. Помимо прочих во вторую группу попал Сочинский государственный университет, передает ТАСС.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимыми кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — заявила глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева.

Программа опорных вузов направлена на создание сильных университетов в регионах страны. Ожидается, что на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов эти образовательные учреждения смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона.