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09:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Роспотребнадзор забраковал 2,3 т продуктов в Воронежской области

Чаще всего некачественными оказывались фрукты и овощи, рыба, мясо.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области забраковали 2,3 т продуктов в первом квартале 2017 года. Основными причинами были отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, истечение срока годности, а также несоответствие информации на этикетке требованиям техрегламентов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 апреля.

Специалисты проверили предприятия, которые занимаются производством и торговлей пищевыми продуктами. Они забраковали 436 партий продуктов. В основном это были плодоовощная продукция (1,3 т), рыба и рыбная продукция (425 кг), мясо и мясные продукты (329 кг). Продукты изъяли из оборота.

В 2016 году Роспотребнадзор по региону забраковал 857 кг рыбы и морепродуктов, более 6 т молочных продуктов.

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