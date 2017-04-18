Роспотребнадзор забраковал 2,3 т продуктов в Воронежской области

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области забраковали 2,3 т продуктов в первом квартале 2017 года. Основными причинами были отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, истечение срока годности, а также несоответствие информации на этикетке требованиям техрегламентов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 апреля.

Специалисты проверили предприятия, которые занимаются производством и торговлей пищевыми продуктами. Они забраковали 436 партий продуктов. В основном это были плодоовощная продукция (1,3 т), рыба и рыбная продукция (425 кг), мясо и мясные продукты (329 кг). Продукты изъяли из оборота.

В 2016 году Роспотребнадзор по региону забраковал 857 кг рыбы и морепродуктов, более 6 т молочных продуктов.