Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, учебные учреждения были разделены на две группы. В первую вошли восемь университетов, которые будут финансироваться на федеральном уровне, а во вторую — 14 вузов, чьи программы развития поддержат регионы.

В группу с федеральным финансированием вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Среди тех, чьи программы поддержат регионы, оказались Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

О создании опорных университетов в регионах бывший глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил летом 2015 года. Отбор учебных заведений начался в октябре того же года и проводился в несколько этапов. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.