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10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза

Министерство образования и науки России обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, учебные учреждения были разделены на две группы. В первую вошли восемь университетов, которые будут финансироваться на федеральном уровне, а во вторую — 14 вузов, чьи программы развития поддержат регионы.

«Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал», — заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

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В группу с федеральным финансированием вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Среди тех, чьи программы поддержат регионы, оказались Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

О создании опорных университетов в регионах бывший глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов заявил летом 2015 года. Отбор учебных заведений начался в октябре того же года и проводился в несколько этапов. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.

Комментарии
14
Митька
Зачем мне Владимирский госуниверситет, когда я работаю в Курске? Я же привел вам ссылку, по которой даже завкафедрой, доктор наук, профессор получает 23 тыс.
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serguey andreev
В России, согласно данным Росстата, 72 млн. работающих. Из них в бизнесе - 3%, в нефтяном 1,4%, в газовом секторе 2%. Зато 83% работают в госсекторе. В образовании - 12млн. чел, в здравоохранении 10 млн. чел. Эти люди не смогли адаптироваться к рынку и получают копейки. Поэтому они голосуют за Путина с его государственно-монополистической "вертикалью", несмотря на коррупцию и воровство. Только А.Навальный наивно полагает, что коррупционеров можно всех пересажать поодиночке. На самом деле, весь этот внерыночный, олигархический сектор экономики и есть коррупция в чистом виде. Если его убрать в всех поставить в условия рынка и конкуренции, коррупция исчезнет сама собой и не надо будет проводить сверху "модернизацию." Но куда тогда девать эти 83% ? На улицу выгнать? Они никогда Путина не отпустят с поста президента.
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ММС
Я вас не знаю лично, извините. Но, например, на сайте Владимирского государственного университета расписаны ставки и самая маленькая у стажёра-исследователя 25 тыс.
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