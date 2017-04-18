За право нести Вахту Памяти 9 Мая поборются юные хабаровчане
Школьные церемониальные отряды будут бороться за право нести Вахту Памяти в День Победы.
Школьные церемониальные отряды будут бороться за право нести Вахту Памяти в День Победы.
Самых достойных определят с помощью конкурса, который проведут 25 апреля на площади Славы. Участие в нем примут
Всего в финал пройдут 12 отрядов — по 24 человека в каждом.
«Обычно в этом конкурсе участвуют
Лучший церемониальный отряд будет нести Вахту Памяти № 1 у Вечного огня на площади Славы 9 мая. Серебряные призеры получат право стоять в почетном карауле в день окончания Второй мировой войны — 2 сентября. Команда, которая займет третье место, заступит на пост в День памяти и скорби — 22 июня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на