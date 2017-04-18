За право нести Вахту Памяти 9 Мая поборются юные хабаровчане

Самых достойных определят с помощью конкурса, который проведут 25 апреля на площади Славы. Участие в нем примут команды-победители районных этапов состязания.

Всего в финал пройдут 12 отрядов — по 24 человека в каждом.

«Обычно в этом конкурсе участвуют военно-морской и многопрофильный лицеи, кадетская школа, школа № 15 и другие. У каждого отряда своя форма. Все должны выглядеть одинаково красиво, должна быть дисциплина. Мы будем оценивать строевой шаг, заступление на пост, работу разводящего и то, как командир отдает команду», — рассказал ведущий специалист Центра развития образования Александр Коренев.