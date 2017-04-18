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09:54 (мск), источник: Губерния онлайн

За право нести Вахту Памяти 9 Мая поборются юные хабаровчане

Школьные церемониальные отряды будут бороться за право нести Вахту Памяти в День Победы.

Самых достойных определят с помощью конкурса, который проведут 25 апреля на площади Славы. Участие в нем примут команды-победители районных этапов состязания.

Всего в финал пройдут 12 отрядов — по 24 человека в каждом.

«Обычно в этом конкурсе участвуют военно-морской и многопрофильный лицеи, кадетская школа, школа № 15 и другие. У каждого отряда своя форма. Все должны выглядеть одинаково красиво, должна быть дисциплина. Мы будем оценивать строевой шаг, заступление на пост, работу разводящего и то, как командир отдает команду», — рассказал ведущий специалист Центра развития образования Александр Коренев.

Лучший церемониальный отряд будет нести Вахту Памяти № 1 у Вечного огня на площади Славы 9 мая. Серебряные призеры получат право стоять в почетном карауле в день окончания Второй мировой войны — 2 сентября. Команда, которая займет третье место, заступит на пост в День памяти и скорби — 22 июня, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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