Полиция провела рейд по проверке мигрантов во Владивостоке при поддержке Росгвардии

Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.

Рейд по проверке легальности нахождения мигрантов провели сегодня, 18 апреля, сотрудники УМВД Приморья совместно с бойцами Росгвардии. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев, огромную шеренгу иностранцев силовики построили у стен здания бывшей овощебазы по Снеговой, 13.

Такие рейды в столице Приморья проводятся регулярно. В рамках операции «Мигрант» составляются протоколы об административных правонарушениях, а некоторые нарушители выдворяются с территории России.