Полиция провела рейд по проверке мигрантов во Владивостоке при поддержке Росгвардии
Одним из проверенных объектов стало здание овощебазы на Снеговой, 13.
Одним из проверенных объектов стало здание овощебазы на Снеговой, 13.
Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.
Рейд по проверке легальности нахождения мигрантов провели сегодня, 18 апреля, сотрудники УМВД Приморья совместно с бойцами Росгвардии. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев, огромную шеренгу иностранцев силовики построили у стен здания бывшей овощебазы по Снеговой, 13.
Такие рейды в столице Приморья проводятся регулярно. В рамках операции «Мигрант» составляются протоколы об административных правонарушениях, а некоторые нарушители выдворяются с территории России.