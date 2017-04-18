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09:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция провела рейд по проверке мигрантов во Владивостоке при поддержке Росгвардии

Одним из проверенных объектов стало здание овощебазы на Снеговой, 13.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.

Рейд по проверке легальности нахождения мигрантов провели сегодня, 18 апреля, сотрудники УМВД Приморья совместно с бойцами Росгвардии. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев, огромную шеренгу иностранцев силовики построили у стен здания бывшей овощебазы по Снеговой, 13.

Такие рейды в столице Приморья проводятся регулярно. В рамках операции «Мигрант» составляются протоколы об административных правонарушениях, а некоторые нарушители выдворяются с территории России.

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