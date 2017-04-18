Сегодня, 18 апреля, стало известно, что на 48-ом году жизни ушел из жизни уфимский поэт Дмитрий Масленников.

Всю свою жизнь он посвятил поэзии и педагогике: Дмитрий Масленников — кандидат филологических наук, преподаватель БГПУ, руководитель литературного клуба «Тысячелистник». Печатался в уфимских и российских газетах и журналах.