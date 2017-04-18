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11:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Догхантеры пошли войной на собак во Владивостоке

Во Владивостоке снова активизировались догхантеры, причем их жертвами становятся как бездомные, так и домашние собаки, сообщает ИА «Дейта».

В редакцию информагентства поступила информация от Владивостокской общественной организации (ВОО) «Защита животных- ЗооИнформ». По словам зоозащитников, отравления собак начались на минувших выходных в районе Тихой.

«В субботу, 15 апреля, в районе дома № 7 по улице Монтажной от отравления умерла бездомная собака. Ее обнаружили хозяева шарпея, также умершего от отравления накануне вечером, которые пришли на косогор в районе дома № 7, чтобы похоронить своего питомца», — говорится в сообщении организации.

По словам Сергея Топорова, местного жителя, который также вышел гулять со своей собакой, вечером 14 апреля хозяева шарпея собирались выгулять своего питомца, но когда они вышли из квартиры, собака схватила и съела кусок сала, валявшийся около подъездной двери.

«Владельцы собаки не успели отобрать добычу и спасти любимца. В течение полутора часов у шарпея были судороги, после чего он умер. Квартира хозяев находится в подъезде с домофоном, на первом этаже, так что непонятно, как там мог оказаться отравленный кусок пищи. Хозяева собаки пытались своими силами найти виновных, но ничего не получилось», — рассказал зоозащитникам Сергей Топоров.

По его словам, увидев мертвых дворнягу и шарпея, он сразу позвонил в полицию, это было примерно в 9.20.

«Мне ответили, что вызов принят и скоро к нам приедет наряд. Перезвонили мне попозже полицейские, сообщили, что скоро будут. Но я прождал час — никто не приехал. Я снова перезвонил на пульт и попросил девушку принять повторный вызов. Я прождал больше двух часов, но полиция так и не приехала», — поделился Сергей Топоров.

По словам жителей района, никаких следов после себя догхантеры не оставили. Остатки отравленного куска сала хозяева шарпея выбросили, о чем сейчас жалеют, ведь доказательств теперь не осталось.

Впрочем, как рассказали сегодня ИА «Дейта» в ВОО «Защита животных- ЗооИнформ», куски сала, присыпанные порошком, местные жители и сейчас находят во дворах.

Напомним, подобные случае во Владивостоке происходят регулярно. Только в прошлом месяце зоозащитники сообщали о них дважды.

Анна Иваницына.

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