ГИБДД по РТ просит водителей быть осторожнее в связи с ухудшением погоды
ГИБДД по Татарстану просит водителей быть осторожнее на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает
ГИБДД по Татарстану просит водителей быть осторожнее на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает
По данным Гидрометцентра РТ, с 19 по 21 апреля в республике ожидаются снег, дождь, местами метель, ветер порывами до 17−22 м/с и гололед. Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2⁰, Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+10⁰.
На дорогах ожидается гололедица, на отдельных участках возможны снежные заносы.
Во избежание ДТП, Госавтоинспекция рекомендует всем автомобилистам, особенно сменившим зимние шины на летние, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, воздерживаться от опасных маневров.