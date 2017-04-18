ГИБДД по РТ просит водителей быть осторожнее в связи с ухудшением погоды

По данным Гидрометцентра РТ, с 19 по 21 апреля в республике ожидаются снег, дождь, местами метель, ветер порывами до 17−22 м/с и гололед. Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2⁰, Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+10⁰.

На дорогах ожидается гололедица, на отдельных участках возможны снежные заносы.

Во избежание ДТП, Госавтоинспекция рекомендует всем автомобилистам, особенно сменившим зимние шины на летние, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, воздерживаться от опасных маневров.