Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
«Мое участие есть, но не прямое»: подозреваемый в теракте в метро
7 имен, означающих «победитель»
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
15Роботы в Пальмире
10Полюс холода
22Цвет нации
16:35 (мск), источник: АиФ Казань

ГИБДД по РТ просит водителей быть осторожнее в связи с ухудшением погоды

ГИБДД по Татарстану просит водителей быть осторожнее на дорогах в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

По данным Гидрометцентра РТ, с 19 по 21 апреля в республике ожидаются снег, дождь, местами метель, ветер порывами до 17−22 м/с и гололед. Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+2⁰, Температура воздуха будет преобладать в значениях -3..+10⁰.

На дорогах ожидается гололедица, на отдельных участках возможны снежные заносы.

Во избежание ДТП, Госавтоинспекция рекомендует всем автомобилистам, особенно сменившим зимние шины на летние, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, воздерживаться от опасных маневров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+17°
полупрозрачная облачность
769 мм рт. ст.
повышенное
48 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
Беременная пермячка упала в яму на игровой площадке
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы со процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь