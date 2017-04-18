Субтропический ботанический сад Кубани сделают особо охраняемой территорией
В Сочи местные экологи выступили с инициативой о придании статуса особо охраняемой природной территории Субтропическому ботаническому саду Кубани.
В Сочи местные экологи выступили с инициативой о придании статуса особо охраняемой природной территории Субтропическому ботаническому саду Кубани.
«В 2017 году Субтропический сад отметил свое 40-летие. Здесь собрана абсолютно уникальная коллекция. Аналогов саду на территории России нет. Он абсолютно не уступает “Дендрарию” по своему видовому составу, а в
Чтобы сохранить Субтропический ботанический сад, идет разработка документации, которая позволит на уровне края закрепить за территорией статус особо охраняемой территории регионального значения.