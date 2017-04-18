Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Киев готовит закон, который признает Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15:19 (мск), источник: ЮГА.ру

Субтропический ботанический сад Кубани сделают особо охраняемой территорией

В Сочи местные экологи выступили с инициативой о придании статуса особо охраняемой природной территории Субтропическому ботаническому саду Кубани.

«В 2017 году Субтропический сад отметил свое 40-летие. Здесь собрана абсолютно уникальная коллекция. Аналогов саду на территории России нет. Он абсолютно не уступает “Дендрарию” по своему видовому составу, а в чем-то даже более интересен», — цитирует председателя Комиссии по особо охраняемым природным территориям Юлию Набережную пресс-служба мэрии.

Чтобы сохранить Субтропический ботанический сад, идет разработка документации, которая позволит на уровне края закрепить за территорией статус особо охраняемой территории регионального значения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Задержанный фигурант дела о теракте в Петербурге признал вину
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь