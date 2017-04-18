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11:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области число бешеных животных выросло на 26% за год

За три месяца диагноз подтвердился у девяти собак, семи кошек и трех лисиц.

Санитарные врачи зафиксировали 19 случаев бешенства у животных в 11 районах Воронежской области с января по март 2017 года, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в понедельник, 17 апреля. Это на 26% больше, чем за тот же период 2016 года. Бешенство нашли у девяти собак, семи кошек и трех лисиц.

К врачам с укусами, царапинами и ослюнениями пришли почти 1,5 тыс. жителей — на 12% больше, чем за первые три месяца 2016 года. Дикие животные укусили 40 человек — на 10 больше, чем за тот же период предыдущего года. В зоонозных очагах бешенства пострадали 38 человек (с января по март 2016 года — 35). От укусов животных чаще всего страдали жители Аннинского, Богучарского, Кантемировского, Рамонского районов, Борисоглебска.

Санитарные врачи напомнили, что для профилактики бешенства у людей следует покупать животных только в спецмагазинах при наличии ветеринарных документов, избегать контакта с дикими животными и прививать от бешенства домашних и сельскохозяйственных животных. Лесникам, егерям, ветеринарам, охотникам стоит проводить профилактическую вакцинанцию против бешенства. Если укусило животное, которое может оказаться бешеным, нужно промыть место укуса мыльным раствором и немедленно обратиться в травмпункт.

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