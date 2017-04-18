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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси впервые представили технологию Wi-Fi Calling

Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть.

Источник: БЕЛТА

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный оператор velcom во время XXIV Международной специализированной выставки по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017» первым в Беларуси представил технологию VoWiFi (Wi-Fi Calling). Данная технология позволит абонентам velcom совершать голосовые звонки внутри мобильной сети через Wi-Fi-сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.

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Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть. Порядок действий при таком звонке ничем не отличается от механизма обычного вызова: абонент выбирает любой номер из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но через Wi-Fi. Специальное приложение для этого не требуется — достаточно один раз активировать функцию на телефоне и звонить привычным способом.

После коммерческого запуска через Wi-Fi можно будет звонить как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные телефоны. В отличие от существующих ОТТ-сервисов, Wi-Fi Calling осуществляет вызов с использованием сети мобильного оператора. Wi-Fi-вызов будет стоить абоненту столько же, сколько и обычный в соответствии с его тарифным планом при сохранении высокого качества HD-звонков.

Технология позволит повысить качество голосовой связи и расширить территорию ее охвата. Wi-Fi Calling может быть востребован в магазинах или кафе, расположенных в цокольных и подвальных помещениях. Также технология может найти применение в отдаленных от вышек связи населенных пунктах, на дачах и хуторах, где прохождению сигнала препятствуют внешние преграды, в некоторых бизнес-центрах с внешним остеклением, экранирующим прохождение мобильного сигнала.

Данную технологию сейчас внедряют многие крупные мобильные операторы в мире.

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