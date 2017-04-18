Первый в Москве музей винтажной музыки открылся на ВДНХ

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Свыше 300 старинных граммофонов, патефонов, радиоприемников, радиол и музыкальных автоматов — джукбоксов можно увидеть и услышать на ВДНХ: 18 апреля в павильоне № 84 открылся новый музей «Дом винтажной музыки». Посетители смогут не только изучить историю развития аудиотехники, но и послушать архивные записи любимых исполнителей середины прошлого века. Музей располагает большим собранием музыкальных пластинок XX века. Всего в коллекции собрано более трех тысяч виниловых дисков.

Экспозиция разместится в пяти залах, каждый из которых посвящен определенному периоду в истории развития музыкальных аппаратов — конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920−1940-е годы, 1930−1950-е годы, 1950−1980-е годы.

Все экспонаты — в рабочем состоянии. Многие из них некогда принадлежали известным историческим личностям.

Среди представленного в экспозиции — проигрыватель актера Жан-Поля Бельмондо, аппаратура из студии, где записывались легендарные The Beatles, радиола певца Иосифа Кобзона и радиоприемник балетного артиста Рудольфа Нуреева.

В экспозиции музея есть самая большая и самая маленькая в мире грампластинка, самый маленький граммофон, один из самых старых джукбоксов — 1936 года. Здесь же представлен самый первый в истории прибор для записи и воспроизведения звука — знаменитый фонограф Томаса Эдисона.