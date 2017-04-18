Свадебное фото семьи из Иркутской области попало в клип рэпера «Басты»

Фотография семьи Коноревых из Усолья-Сибирского Иркутской области попала в новый клип рэпера Басты на песню «Сансара». За восемь дней ролик собрал свыше 1,5 млн просмотров. Песню «Сансара» рэперу помогли исполнить такие известные артисты, как Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр и бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, известный рэпер Баста впервые сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года» на сцене Дворца спорта «Труд» в столице Приангарья 23 мая. Зрители смогут увидеть грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа, а также услышать как новые музыкальные композиции, так и хиты артиста, собранные в одну программу. Начало в 20.00.