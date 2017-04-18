Свадебное фото семьи из Иркутской области попало в клип рэпера «Басты»
Ролик на Youtube посмотрели свыше 1,5 человек.
Ролик на Youtube посмотрели свыше 1,5 человек.
Фотография семьи Коноревых из
Напомним, известный рэпер Баста впервые сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года» на сцене Дворца спорта «Труд» в столице Приангарья 23 мая. Зрители смогут увидеть грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа, а также услышать как новые музыкальные композиции, так и хиты артиста, собранные в одну программу. Начало в 20.00.