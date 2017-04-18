С красноярских улиц вывезли 557 самосвалов мусора

За первую неделю двухмесячника по благоустройству и озеленению в Красноярске собрали и вывезли 3688 кубометров мусора — это примерно 557 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, генеральная уборка Красноярска началась 10 апреля. Такие акции проходят в городе уже 18 лет. Главная задача — убрать территорию от мусора и грязи, которые накопились за зиму. Все организации и предприятия, непосредственно связанные с уборкой, переведены на усиленный режим работы.

С 17 марта уборочная техника уже укомплектована нужным оборудованием — зимние лопаты сменяются щетками и устройствами для влажной уборки. В город выведены уличные «пылесосы», специально оборудованные «бобкэты» и другие виды современной техники. С установлением теплой погоды бригады начнут мыть разделительные полосы, дорожные знаки, указатели и прочие элементы улично-дорожной сети. Скамейки, скульптуры и памятники отмоют на следующей неделе.

К работе по уборке привлечены не только предприятия, но и добровольцы, представители предприятий и организаций. Еженедельно в Красноярске проводятся так называемые санитарные пятницы, когда на уборку выходят дополнительные силы. Представители организаций и предприятий приводят в порядок территории и участки возле своих зданий. С начала двухмесячника в таких акциях приняли участие более 24,4 тысячи человек, которые убрали 512 га территории, убрали 10 тысяч листов несанкционированной рекламы и закрасили 19 граффити.

В мэрии отметили, что к участию в любых акциях по уборке территорий приглашаются все красноярцы. За помощью в организации мероприятий можно обращаться в районные администрации и свои управляющие компании. Самая масштабная уборка с участием добровольцев в Красноярске пройдет 29 апреля, когда состоится общегородской субботник. Принять в нем участие может любой желающий.