Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
8 любопытных фактов о яйцах
Плохой начальник полезен для подчиненных
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Некачественный бензин сыграл злую шутку со многими хабаровскими таксистами

В «Дальневосточной ассоциации такси» не рекомендуют водителям заправляться на АЗС, после посещения которых у перевозчиков ломались машины.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Таксисты в Хабаровске страдают от некачественного бензина. В данный момент перевозчикам не рекомендовано заправляться на АЗС, после посещения которых у автолюбителей ломались машины сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Дальневосточной ассоциации такси» Александр Садков.

— Насколько я знаю, каких-то конкретных объяснений по сложившейся ситуации с бензином пока не дало. На сегодняшний день мы не рекомендуем таксистам заправляться на заправках, после посещения которых у водителей ломались автомобили, — сообщил Александр Садков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Международная выставка «От покаяния к воскресению России» открывается сегодня в Хабаровске
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
Учитель прокомментировал результаты экспертизы фильма «Матильда»
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь