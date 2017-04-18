Некачественный бензин сыграл злую шутку со многими хабаровскими таксистами
В «Дальневосточной ассоциации такси» не рекомендуют водителям заправляться на АЗС, после посещения которых у перевозчиков ломались машины.
В «Дальневосточной ассоциации такси» не рекомендуют водителям заправляться на АЗС, после посещения которых у перевозчиков ломались машины.
Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.
Таксисты в Хабаровске страдают от некачественного бензина. В данный момент перевозчикам не рекомендовано заправляться на АЗС, после посещения которых у автолюбителей ломались машины сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Дальневосточной ассоциации такси» Александр Садков.
— Насколько я знаю,