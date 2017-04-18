Некачественный бензин сыграл злую шутку со многими хабаровскими таксистами

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Таксисты в Хабаровске страдают от некачественного бензина. В данный момент перевозчикам не рекомендовано заправляться на АЗС, после посещения которых у автолюбителей ломались машины сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Дальневосточной ассоциации такси» Александр Садков.