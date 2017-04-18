Основной причиной суицидов южноуральских подростков назвали ссоры в семье

Конфликты в семье становятся основной причиной подростковых суицидов на Южном Урале, такие данные опубликовала региональная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, с 2014 года число попыток самоубийства среди несовершеннолетних начало расти. В 2015 году на 158 суицидов пришлось 15 смертельных исходов, в 2016 году эти показатели составили 163 и 28 случаев соответственно. 31 подросток из совершивших такую попытку был младше 14 лет, 60 — в возрасте 11−15 лет, 72 — в возрасте 16−17 лет.

Чаще всего к суициду детей подталкивают ссоры с родственниками из-за непонимания интересов подростка, плохих оценок в школе, употребления алкоголя. Не последнее место занимают конфликты со сверстниками, несчастная любовь и повышенная ранимость. В 2016 году по двум случаям правоохранители возбудили уголовные дела о доведении до самоубийства.

«На контроле находится ситуация с распространением в интернете информации о деятельности так называемых “групп смерти”, призывающих несовершеннолетних к совершению самоубийств. По каждому факту следственные органы проверяют сведения о влиянии организаторов групп на поведение подростков. Принимаются меры, направленные на блокировку групп и публичных страниц суицидальной направленности», — отмечают в прокуратуре.

Напомним, ранее педагога одной из челябинских школ заподозрили в доведении ученицы до самоубийства после того, как 13-летняя девочка прыгнула с крыши недостроенного здания. А в марте текущего года на другой стройке в Тракторозаводском районе от полученных при падении травм погиб старшеклассник, предварительной причиной его поступка следователи назвали ссору с девушкой.