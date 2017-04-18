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11:00 (мск), источник: Om1.ru

В Омске мальчик провел на остановке шесть часов из-за водителя маршрутки, выставившего ребенка на конечке

Ребенок вынужден был провести на остановке полдня. Водитель маршрутки, в которой мальчик уронил транспортную карту, не дал поискать пропажу и выгнал ребенка из машины.

Очередная жалоба на водителей маршруток. Ребенок вынужден был полдня провести на холоде, поскольку остался без проездной карты.

Как сообщили порталу Om1.ru в СРО «Омские перевозчики», инцидент произошел на днях в машине, работающей по маршруту № 414. 11-летний мальчик подал водителю транспортную карту, но она упала, а водитель проигнорировал просьбу мальчика ее поискать.

Сергей Томилин, исполнительный директор СРО «Омские Перевозчики»:

 — Мальчик доехал до конечной остановки на Завертяева, хотел карточку поискать. Но водитель не разрешил и выставил его из маршрутки. Ребенок 6 часов на холоде провел!

В итоге мальчика забрал другой водитель на этом же маршруте и провез бесплатно. В саморегулирующей организации «Омские перевозчики» порталу Om1.ru заявили, что навели справки о ситуации и установили виновника. Однако единственное, какую меру организация может применить в отношении него — просьба переговорить с водителем.

Сергей Томилин, исполнительный директор СРО «Омские Перевозчики»:

 — Мы навели справки, тот перевозчик не является членом нашего СРО. Мы напрямую на него воздействовать не можем. Единственное, что мы можем сделать, это позвонить ему и попросить пообщаться с этим водителем и проинструктировать его.

Директор добавил также, что разговоры будут проведены и среди водителей СРО для предупреждения инцидентов.

Сергей Томилин:

 — Сами мы решили, что и у себя проведем дополнительный инструктаж среди водителей, чтобы подобных ситуаций не было в принципе. У нас прямая связь с жителями Омска, принимаем сообщения, замечания и жалобы по электронной почте и телефону. Так, недавно однак из пассажирок пожаловалась на грубость водителя. Мы с ним провели инструктаж, он немного пострадал по премии. Больше он так делать не будет. У него было плохое настроение, но зачем же им делиться с пассажирами?

Выяснилось, что водитель, о котором идет речь, работает у частного перевозчика «ИП Войтенко А. М.». Получить комментарий перевозчика порталу Om1.ru не удалось — все контактные телефоны оказались выключены.

Отметим, омичи то и дело жалуются на грубость водителей маршрутных автобусов. Перевозчики просят сообщать об инцидентах в организации.

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