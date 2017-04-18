Нижегородцы могут остаться без отопления из-за нефти в Волге

Высокое содержание нефтепродуктов в реке Волге в районе Сормовской ТЭЦ может привести к нарушению теплоснабжения Сормовского, Канавинского и Московского районов Нижнего Новгорода, сообщили в региональном филиале компании «Т Плюс».

По результатам анализов выявлено загрязнение Волги вблизи и выше по течению водозабора ТЭЦ. 4 апреля предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде была превышена в два раза, 11 апреля — в 1,24 раза, 13 апреля — в 1,16 раза, 14 апреля — в 1,8 раза. Радужные разводы и нефтяные пятна наблюдаются на территории береговой насосной станции Сормовской ТЭЦ.

«Появление нефтепродуктов в волжской воде отмечается практически ежегодно во время весеннего подъема воды», — говорится в сообщении.

Загрязненная вода может привести к остановке работы тепломеханического оборудования. В связи с этим теплоснабжения жителей трех районов Нижнего Новгорода может прекратиться полностью. Информацию о загрязнении передали в Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу.