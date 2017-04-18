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10:49 (мск), источник: БЕЛТА

Три температурных рекорда побиты в Витебске 17 апреля

«17 апреля в Витебске обновились все температурные рекорды. Побиты рекорды среднесуточной, дневной и ночной температур», — рассказали в облгидромете.

18 апреля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске сутки 17 апреля стали самими холодными за всю историю метеонаблюдений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.

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«17 апреля в Витебске обновились все температурные рекорды. Побиты рекорды среднесуточной, дневной и ночной температур. Так, среднесуточная температура вчера составила минус 1,6 градуса, предыдущий минимум — 1,2 градуса мороза зафиксирован в 1981 году. Днем было 2,7 градуса тепла, предыдущий рекорд — плюс 3,4 отмечен в 1979 году. Новый рекорд ночной температуры — 6,2 градуса мороза, предыдущий — 5,3 градуса со знаком минус зафиксирован в упомянутом уже 1981 году», — рассказали в облгидромете.

Как сообщалось, 17 апреля в Витебске отмечен и самый высокий снежный покров — 9 см. Так что вчерашний день вошел в историю Витебска не только как самый холодный, но и как самый снежный.

Сегодня обновление температурных рекордов в областном центре не ожидается. Ночью было минус 4,8 градуса (рекорд 1979 года — минус 5,7). Днем прогнозируется от 3 до 5 тепла (самым холодным был день 1955 года со значением 2,7 градуса тепла). Толщина снежного покрова утром составила 1 см, рекордная высота — 2 см была зафиксирована в 1987 году.

Что касается температурных максимумов, то самым теплым день 18 апреля был в Витебске почти 60 лет назад — в далеком 1959-м столбики термометров поднялись до отметки 20,4 градуса.

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