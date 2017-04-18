Учитель о заключении по «Матильде»: я устал от войны Поклонской со мной

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления

Режиссер подчеркнул, что ему стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами.

«В их так называемом “экспертном заключении” упоминается слово “манипуляция”, но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину», — заметил Учитель.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания.

«Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение», — добавил режиссер.