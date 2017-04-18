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10:47 (мск), источник: РИА Новости

Учитель о заключении по «Матильде»: я устал от войны Поклонской со мной

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель заявил, что считает дискуссию вокруг его нового фильма «Матильда» бесполезной и ненужной, и ему стыдно и горько за тех экспертов, которые проводили анализ картины и давали свое экспертное заключение.

Источник: РИА Новости

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму «Матильда» и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в «Матильде» образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления
Алексей Учитель
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Режиссер подчеркнул, что ему стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами.

«В их так называемом “экспертном заключении” упоминается слово “манипуляция”, но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину», — заметил Учитель.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания.

«Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение», — добавил режиссер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что «пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно».

Комментарии
3
Сергей Саморуков
Здорово подчищают тут комменты .... Николай Второй был палач и отдал приказ о расстреле мирной демонстрации , который вошёл в историю , как "Кровавое воскресенье" . Почему не канонизированы те тысячи людей??? Там семьями шли и было много детей . Противно ...
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Алексей
Поклонская - продукт пиара, бессмысленный и беспощадный. Она помешалась на Николае II. И чего она хочет добиться? Есть фильм, есть возрастной рейтинг. Остальное - не её ума дело.
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ПУМА
И без "матильды" всякой чуши хватает !
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