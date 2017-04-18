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11:53 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцы выступили против «сдачи в аренду» названий остановок автобусов

Жители областного центра не поддержали инициативы коммерциализации названий городских остановок общественного транспорта.

Напомним, ранее на сайте администрации Калининграда опубликован опрос с целью выяснить отношение горожан к идее присвоения некоторым остановочным пунктам наименований организаций. Присвоение подобных названий должно производиться по результатам торгов, а плата перечисляться в бюджет города. Средства планировалось направить на обустройство, содержание остановочных пунктов и их замену.

Однако на сегодняшний день из почти пятисот принявших участие в опросе 63% высказались «против» и 37 — «за».

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