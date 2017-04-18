Калининградцы выступили против «сдачи в аренду» названий остановок автобусов
Жители областного центра не поддержали инициативы коммерциализации названий городских остановок общественного транспорта.
Жители областного центра не поддержали инициативы коммерциализации названий городских остановок общественного транспорта.
Напомним, ранее на сайте администрации Калининграда опубликован опрос с целью выяснить отношение горожан к идее присвоения некоторым остановочным пунктам наименований организаций. Присвоение подобных названий должно производиться по результатам торгов, а плата перечисляться в бюджет города. Средства планировалось направить на обустройство, содержание остановочных пунктов и их замену.
Однако на сегодняшний день из почти пятисот принявших участие в опросе 63% высказались «против» и 37 — «за».