Дамбы в Комсомольске-на-Амуре начнут строить этим летом

Напомним, в его рамках в городе Юности возведут две дамбы. О конструктивных и инженерных особенностях этих сооружений представители власти рассказали потенциальным подрядчикам.

В мероприятии приняли участие свыше 30 застройщиков и производителей строительных материалов. Им объявили, что дамбы начнут возводить в июле 2017 года. Первую из них протяженностью 7272 метра построят в Центральном округе. Вторая будет опоясывать правый берег реки Силинка. Ее протяженность составит 2087 метров. Работы планируют закончить в 2019 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.