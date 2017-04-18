Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
"Либо пряником, либо кнутом": Лавров о словах беглого генерала
Беженцы из КНДР хлынут в РФ, если начнется война
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
11:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Дамбы в Комсомольске-на-Амуре начнут строить этим летом

В правительстве края презентовали проекты строительства II и III этапов объекта «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре».

Напомним, в его рамках в городе Юности возведут две дамбы. О конструктивных и инженерных особенностях этих сооружений представители власти рассказали потенциальным подрядчикам.

В мероприятии приняли участие свыше 30 застройщиков и производителей строительных материалов. Им объявили, что дамбы начнут возводить в июле 2017 года. Первую из них протяженностью 7272 метра построят в Центральном округе. Вторая будет опоясывать правый берег реки Силинка. Ее протяженность составит 2087 метров. Работы планируют закончить в 2019 году, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Библионочь» проведут в Хабаровске
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Спецслужбы нашли организатора теракта по контактам Джалилова
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на пост мэра Омска взял самоотвод
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь